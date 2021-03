Der Vorsitzende der konservativen Werte-Union wirft CDU und CSU einen "verheerenden Linkskurs" vor und zieht sich von seinem Posten zurück.

Parteimitglied der CDU will er vorerst bleiben. Der 54-Jährige teilte mit, er werde bei der turnusmäßig anstehenden Neuwahl des Bundesvorstands nicht mehr kandidieren. Das andauernde Versagen bei der Begrenzung und Steuerung der Einwanderung, die zu geringe Gewichtung der Freiheitsrechte in der Coronakrise oder etwa die mehrheitliche Zustimmung zur europäischen Schuldenunion machten es ihm unmöglich, sich mit Überzeugung für die CDU in ihrer jetzigen Ausrichtung zu engagieren, führte Mitsch aus. Durch die Entscheidung der CDU-Funktionäre gegen Friedrich Merz als Parteivorsitzenden und den nicht erkennbaren Willen des neuen Vorsitzenden Laschet zu einer Kurskorrektur, sehe er kaum noch Chancen auf eine dringend notwendige Politikwende. Er befürchte, dass die wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten Laschet beziehungsweise CSU-Chef Söder im Bund eine Koalition mit den "teilweise linksradikalen Grünen" um jeden Preis, also insbesondere unter weiterem Aufgeben wirtschaftsliberaler und konservativer Positionen, eingehen dürften. Spätestens dann wäre für ihn auch eine Mitgliedschaft in der CDU nicht mehr tragbar.



Die Werteunion sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Nach Angaben Mitschs hat sie mehr als 4.000 Mitglieder.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.