Der deutsche Tennis-Spieler Alexander Zverev - hier bei den US-Open - ist ab Montag die Nummer 1 der Weltrangliste (Frank Franklin II / AP / dpa )

Durch seinen Sieg gegen den Niederländer Tallon Griekspoor im Achtelfinale des ATP-Turniers in Wien ist dies jetzt offiziell. Zverev ist bei den Männern der zweite deutsche Profi nach Boris Becker 1991, der es zur Nummer 1 schafft. Der Hamburger hatte in diesem Jahr sowohl die French Open als auch die US Open gewonnen. Von den deutschen Tennisspielerinnen haben bislang Steffi Graf und Angelique Kerber Platz eins in der Weltrangliste der Frauen geschafft.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.