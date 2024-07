Alexander Zverev jubelt beim Tennisturnier am Rothenbaum in Hamburg nach dem Viertelfinale gegen Zhang Zhizhen. (IMAGO / Thomas Metelmann)

Zverev spielt am Samstag gegen Pedro Martinez um den Einzug in das Endspiel. Der Spanier hatte zuvor den an Nummer vier gesetzten Argentinier Francesco Cerundolo mit 1:6, 6:1, 6:4 besiegt.

Das zweite Halbfinale bestreiten der Argentinier Sebastián Báez und der Franzose Arthur Fils.

