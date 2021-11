Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (24) hat zum zweiten Mal den Titel beim ATP-Saisonfinale gewonnen. (AP)

Der 24-jährige Hamburger gewann im Endspiel in Turin gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew 6:4, 6:4. In der Vorrunde hatte die deutsche Nummer eins noch knapp im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Weltranglisten-Zweiten verloren.

Für Zverev ist es der größte Titel in diesem Jahr neben dem Olympiasieg im Sommer in Tokio. Im Halbfinale hatte die Nummer drei der Welt am Samstag überraschend den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bezwungen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.