Tennisprofi Alexander Zverev ist wieder die deutsche Nummer 1 (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier in Genf wahrte der Olympiasieger Platz 27 und liegt wieder vor Jan-Lennard Struff. Der 33 Jahre alte Warsteiner rutschte um zwei Ränge auf Position 28. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten ATP-Ranking hervor. Erstmals seit August 2016 war Zverev zuletzt nicht mehr der am höchsten platzierte deutsche Profi.

In der Damen-Weltrangliste ist Tatjana Maria auf Position 67 vor der in Paris bereits ausgeschiedenen Jule Niemeier als 76. die bestplatzierte deutsche Spielerin.