Seit Donnerstag liegt der russische Aktivist Alexej Nawalny in kritischem Zustand in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk. Seine Anhänger vermuten, dass der 44-Jährige gezielt vergiftet wurde, um zu verhindern, dass er weiterhin Misstände in der russischen Politik anprangert. Ein Porträt.

Seit Ende der 1990er Jahre politisch aktiv

Der 1976 geborene Nawalny engagiert sich seit Ende der 1990er Jahre für die Opposition in Russland. Ins politische Rampenlicht trat der Blogger und Anwalt erstmals als Kritiker der russischen Paramentswahl 2011, als er der Regierung Wahlbetrug vorwarf. 2013 kandidierte er bei der Moskauer Bürgermeisterwahl und erzielte überraschend 27 Prozent der Stimmen - doppelt so viele wie in Vorwahl-Umfragen prognostiziert.



Nach dem Mord an dem beliebten liberalen Politiker Boris Nemzow 2015 organisierte Nawalny Massenproteste im ganzen Land, besonders in Moskau. Seitdem gilt er als Galionsfigur der zersplitterten russischen Opposition, aber auch teils als schwieriger Partner. 2018 wollte er sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl aufstellen lassen. Die Zentrale Wahlkommission Russlands ließ die Bewerbung aber nicht zu und begründete dies mit einer früheren Verurteilung Nawalnys zu einer Bewährungsstrafe. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befand 2017, dass dieses Urteil rechtswidrig gewesen sei. Nawalny wurde bereits mehrfach zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt.

Mit Anti-Korruptions-Recherchen erfolgreich

Der Jurist hat vor allem über soziale Netzwerke internationale Aufmerksamkeit erlangt. Seit mehreren Jahren betreibt Nawalny einen Blog, auf dem er Recherchen über Korruption in Russlands Machtzirkeln veröffentlicht. Diese Berichte hatten auch politische Rücktritte zur Folge. Auf seinem Youtube-Kanal hat er inzwischen ein Millionenpublikum und steht dort regelmäßig selbst vor der Kamera. 2011 gründete Nawalny die spendenfinanzierte Stiftung "Fonds zur Korruptionsbekämpfung". Dort können Bürger Hinweise auf Korruption geben, denen Nawalnys Team dann nachgeht.



Der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Manfred Sapper, sagte im Dlf, Nawalny sei der einzige Oppositionelle in Russland, der dem Putin-Regime wirklich die Stirn biete und gefährlich werden könne. Er besitze eine einzigartige Fähigkeit, Menschen aller Bevölkerungsschichten zu mobilisieren, und verfüge über Strukturen, die ein Gegengewicht zum autoritären Putin-Regime bilden könnten.

Anschläge in der Vergangenheit

Nawalnys Unterstützer vermuten, dass er am Donnerstag vergiftet wurde. Es wäre nicht der erste Angriff auf den Kreml-Kritiker. 2017 wurde er in Moskau mit einer ätzenden Flüssigkeit überschüttet. Im vergangenen Jahr erlitt er während einer viermonatigen Haft nach offiziellen Angaben einen allergischen Schock, Nawalny selbst forderte damals eine Untersuchung auf Gift.



Laut Medizinern in der Klinik in Omsk konnten Laboruntersuchungen im aktuellen Fall keine Vergiftung bei Nawalny bestätigen. Seine Anhänger bezweifeln das. Der ehemalige Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Erler, verwies im Dlf auf "eine ungute Tradition im Umgang des Kremls mit seinen Kritikern". Die später getötete Journalistin und Kreml-Kritikerin Anna Politkowskaja sei ebenfalls auf einem Flughafen mit einer Tasse Tee vergiftet worden. Wie bei zurückliegenden Vergiftungsfällen sei aber auch diesmal kein Eingeständnis von Seiten der russischen Regierung zu erwarten.



Laut unserem Korrespondenten werden in Russland inzwischen Vermutungen laut, der mögliche Giftanschlag auf Nawalny sei eine Reaktion auf die Geschehnisse in Belarus. Man habe damit verhindern wollen, dass sich ein Oppositionspolitiker an die Spitze einer Volksbewegung setze. Nawalny hatte sich diese Woche in Sibirien aufgehalten, um im Vorfeld der Regionalwahlen im September oppositionelle Kandidaten zu unterstützen.