In Algerien haben sich mehr als eintausend Richter dem Widerstand gegen Präsident Bouteflika angeschlossen.

Die Juristen kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, dass sie die Wahlen im April nicht beaufsichtigen werden, sollte der 82-jährige Präsident wieder kandidieren. Seit Wochen gibt es Demonstrationen gegen eine erneute Amtszeit Bouteflikas.



Der Präsident war gestern nach Algerien zurückgekehrt, nachdem er sich zwei Wochen lang in einer Schweizer Klinik hatte behandeln lassen. Bouteflika regiert seit fast 20 Jahren - hat sich aber nach einem Schlaganfall vor sechs Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.