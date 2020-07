Mehr als 170 Jahre nach ihrem Tod sind in Algerien die Überreste von 24 Widerstandskämpfern beigesetzt worden.

Sie hatten im Jahr 1849 gegen französische Truppen aufbegehrt, die Algerien 19 Jahre zuvor besetzt hatten. Die Männer waren enthauptet und ihre Schädel nach Frankreich gebracht worden. Dort wurden sie im Naturkundemuseum in Paris aufbewahrt, bis Algerien schließlich die Rückführung forderte. Am Freitag waren die Überreste mit einem Militärflugzeug nach Algerien gebracht worden. An der Beisetzung auf dem Friedhof in der Hauptstadt Algier nahmen auch Präsident Tebboune sowie ranghohe Regierungsvertreter und Militärs teil. Algerien feiert heute seinen Unabhängigkeitstag. Das Land ist seit 1962 ein eigenständiger Staat.