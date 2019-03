In Algerien haben die Gegner von Präsident Bouteflika erneut gegen eine fünfte Amtszeit des Staatschefs protestiert.

In der Hauptstadt Algier gingen rund tausend Anwälte auf die Straße. Vor dem Sitz des Verfassungsrats forderten sie das Gremium auf, die Kandidatur des 82-Jährigen zur Präsidentschaftswahl im April zu annullieren.



Auch mehrere Dutzend Journalisten von privaten und öffentlichen Medien demonstrierten den zweiten Donnerstag in Folge. Sie protestierten gegen die Gängelung ihrer Arbeit durch den Staat bei der Berichterstattung über die seit Februar andauernden, beinahe täglichen Kundgebungen gegen Bouteflika. Der Präsident, der sich seit vergangenem Freitag zu ärztlichen Untersuchungen in der Schweiz befindet, warnte unterdessen vor "Chaos" und der Infiltrierung der Demonstrationen. Bouteflika regiert Algerien bereits seit 20 Jahren.