Das algerische Militär hat sich hinter den neugewählten Präsidenten Tebboune gestellt.

Armeechef Gaid Salah erklärte, Tebboune könne das Land mit seiner Erfahrung in eine bessere Zukunft führen. Die Armee werde ihn dabei unterstützen. Tebboune war gestern zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden.



Der 74-Jährige ist ein früherer Vertrauter des langjährigen Staatschefs Bouteflika, der im April angesichts landesweiter Proteste zurückgetreten war. Die Oppositionsbewegung "Hirak", die Reformen verlangt, hatte die Wahl am Donnerstag boykottiert. In mehreren Städten gab es massive Proteste.