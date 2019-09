Vor dem Hintergrund der anhaltenden Massenproteste in Algerien will das Militär Demonstranten von außerhalb der Hauptstadt daran hindern, an Kundgebungen teilzunehmen.

Militärchef Salah ordnete an, dass diese Demonstranten festzunehmen seien und ihre Fahrzeuge beschlagnahmt werden sollten. Es gebe Gruppen, die die Demonstrationen in Algier künstlich größer erscheinen lassen wollten, sagte er.



In Algerien gibt es seit Anfang des Jahres Massenproteste gegen das politische System des Landes. Im April war der langjährige Machthaber Bouteflika zurückgetreten. Im Dezember soll es Präsidentschaftswahlen geben.