Der algerische Präsident Bouteflika bewirbt sich trotz massiver Proteste für eine fünfte Amtszeit. Er strebt allerdings keine volle Amtszeit mehr an. Das ließ der 82-Jährige am Abend mitteilen.

Zuvor hatte er formell seine Kandidatur für die Präsidentenwahl am 18. April eingereicht. Bouteflika ist seit 1999 Staatsoberhaupt des Landes. Seit er vor eineinhalb Wochen seine Kandidatur angekündigt hat, gibt es Proteste. Auch heute waren zehntausende Menschen auf der Straße. In der Hauptstadt Algier gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor.



Mehrere Oppositionspolitiker haben erklärt, die Präsidentschaftswahl zu boykottieren. Bouteflikas Hauptrivale Ali Benflis, Ex-Regierungschef und früherer Generalsekretär von Bouteflikas Partei Nationale Befreiungsfront, kündigte seinen Verzicht auf eine Kandidatur an.