Nach erneuten Massendemonstrationen hat Algeriens Staatschef Bouteflika abermals Reformen zugesagt.

Die Verfassung des Landes solle grundlegend verändert werden, hieß es in einer Mitteilung. Die damit beauftragte Nationalversammlung solle so bald wie möglich zusammentreten und das breite politische Spektrum einbinden. Am Ende solle das Volk in einem Referendum über die Verfassung entscheiden. Die Proteste richteten sich zunächst gegen eine erneute Kandidatur Bouteflikas bei der Präsidentenwahl. Zwar verzichtete der gesundheitlich angeschlagene 82-Jährige später darauf, verschob jedoch zugleich die Abstimmung auf unbestimmte Zeit und verlängerte damit seine Amtszeit ohne erkennbare Frist. Kritiker sehen darin einen Verfassungsbruch.