In Algerien hat es auch nach dem Verzicht von Präsident Bouteflika auf eine neue Amtszeit wieder Demonstrationen gegeben.

In Algier und anderen Städten protestierten tausende Studenten gegen die angekündigte Verschiebung der Wahl. Sie forderten Bouteflika auf, zum ursprünglich geplanten Termin Mitte April zurückzutreten. Die Demonstranten befürchten, dass er seine Amtszeit mit dem Dekret auf unbestimmte Zeit verlängern will.



Der 82-Jährige hatte am Montag angekündigt, dass bis Jahresende zunächst Vorschläge für eine Reform des politischen Systems und eine neue Verfassung erarbeitet werden sollten.