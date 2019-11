In Algerien haben erneut Massendemonstrationen gegen die Regierung und die Machtelite des Landes stattgefunden.

Alleine in der Hauptstadt Algier gingen Zehntausende auf die Straße. Die Proteste hatten im Februar begonnen und im April zum Rücktritt von Präsident Bouteflika geführt. Die Behörden versuchten, die Demonstrationen zu erschweren. So war die Metro in Algier nicht in Betrieb, und in Richtung Hauptstadt fuhren keine Züge. Bereits gestern hatte die Polizei Sperren auf den Zufahrtsstraßen eingerichtet.



Am 12. Dezember soll ein neuer Präsident gewählt werden. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass vorher neue demokratische Institutionen geschaffen werden und dass die Wahl ohne Beteiligung von Übergangspräsident Bensalah abgehalten wird.