In Algerien haben wieder zahlreiche Menschen gegen eine erneute Kandidatur von Präsident Bouteflika bei der bevorstehenden Wahl protestiert.

Sie versammelten sich unter einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften in Algier in der Nähe des Verfassungsrats. Dort müssen bis heute um Mitternacht die Unterlagen für eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl am 18. April eingereicht werden. Bouteflika hat seine Kandidatur bereits angekündigt. Er hält sich zu einer medizinischen Behandlung in der Schweiz auf, muss aber zur Vorlage der Dokumente nicht persönlich erscheinen. Bouteflika ist seit 1999 Staatsoberhaupt Algeriens.



Die Aussicht auf eine weitere Amtszeit des 82-Jährigen sorgt seit über einer Woche für massive Proteste. Am Freitag kam es zur größten Kundgebung gegen die Führung in Algerien seit dem Arabischen Frühling im Jahr 2011.