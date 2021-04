In Algerien sind 23 Häftlinge, die wegen ihrer Teilnahme an einer Protestkundgebung im Gefängnis sitzen, in einen Hungerstreik getreten.

Wie die Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener in Algier mitteilte, verweigern sie seit Mittwoch in einem Gefängnis in der Hauptstadt die Nahrungsaufnahme. Sie waren nach einer Protestkundgebung in der vergangenen Woche festgenommen worden.



In Algerien gab es zuletzt wieder größere Proteste von Anhängern der pro-demokratischen "Hirak"-Bewegung. Diese fordert eine Neuausrichtung des politischen Systems.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.