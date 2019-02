In Algerien sind nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP mehrere Journalisten festgenommen worden.

Den Angaben zufolge hatten sie in der Hauptstadt Algier gegen Beschränkungen ihrer Berichterstattung protestiert. Rund einhundert Medienvertreter hätten an der Kundgebung teilgenommen und Zensur angeprangert, weil sie nicht offen über die Proteste gegen Präsident Bouteflika berichten dürften, meldet AFP. Mehr als zwölf Journalisten wurden demnach abgeführt.



Der 81-jährige Bouteflika regiert Algerien seit fast 20 Jahren und will sich bei der Präsidentschaftswahl am 18. April um eine weitere Amtszeit bewerben. Seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren sitzt er im Rollstuhl und zeigt sich kaum noch in der Öffentlichkeit.