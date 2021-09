Algeriens früherer Staatschef Bouteflika ist tot.

Er sei im Alter von 84 Jahren gestorben, teilte das Präsidialbüro in der Hauptstadt Algier mit. Bouteflika stand zwischen von 1999 bis 2019 an der Spitze des nordafrikanischen Landes. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2013 zeigte er sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Nach Massenprotesten trat Bouteflikas schließlich vor rund zwei Jahren Amt zurück. Die Welle von Demonstrationen hatte Algerien in eine politische Krise gestürzt.



Bei der Präsidentschaftswahl im Dezember 2019 wurde der frühere Premierminister Tebboune zum neuen Staatschef gewählt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.