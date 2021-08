In Algerien hat die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen Großteil der Waldbrände unter Kontrolle gebracht.

Wie der Zivilschutz mitteilte, kämpften die Einsatzkräfte zuletzt noch gegen 19 aktive Brände im Norden des Landes. Die meisten stellten jedoch keine Gefahr mehr für die Bevölkerung dar, hieß es. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 70 Feuer gelöscht worden.



Die Waldbrände hatten sich seit vergangener Woche in Algerien ausgebreitet. Nach Behördenangaben kamen dabei mehr als 90 Menschen ums Leben, darunter zahlreiche Soldaten. Einige Menschen gelten als vermisst. Begünstigt wurden die Wald- und Buschbrände wie in anderen Regionen des Mittelmeers auch durch Trockenheit und Hitzewellen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.