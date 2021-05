In Algerien sind bei Demonstrationen der Demokratie-Bewegung hunderte Menschen festgenommen worden.

Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten haben die algerischen Behörden unter anderem in der Hauptstadt Algier Protestmärsche verhindert. In Bouira gab es demnach gewaltsame Zusammenstöße. Etwa 500 Demonstranten seien festgenommen worden und würden verhört, auch zwei Journalisten seien in Gewahrsam.



Die Pro-Demokratiebewegung Hirak hatte sich vor rund zwei Jahren gebildet. Sie zwang unter anderem den langjährigen algerischen Staatschef Bouteflika zum Rücktritt. Die Bewegung fordert einen radikalen demokratischen Umbau des politischen Systems. In drei Wochen wird in Algerien gewählt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.