Streit wegen Westsahara

Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune bei einer Fernsehansprache (Algerie 3)

Das Büro des algerischen Präsidenten Tebboune teilte am Abend mit, das Abkommen werde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Spanien missbrauche seine Rolle in der Westsahara-Frage und trage damit zur Verschlechterung der Lage in der Region bei, hieß es zur Begründung. Die Regierung in Madrid erklärte, sie bedauere die Entscheidung. Zugleich bekräftigte sie ihr Engagement für den Freundschaftsvertrag.

Spanien war Kolonialmacht in der Westsahara, bis das Gebiet 1975 von Marokko annektiert wurde. Seitdem streiten Algerien und Marokko über das Schicksal der Westsahara. Algerien wirft Spanien jetzt vor, sich auf die Seite Marokkos geschlagen zu haben.

08.06.2022