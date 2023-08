Nach Militär-Putsch

Algeriens Präsident Tebboune (Archivbild). (AFP / RYAD KRAMDI )

Algerien werde gegenüber seinen Nachbarn keine Gewalt anwenden, wird Tebboune von mehreren Medien zitiert. Der Präsident des nordafrikansichen Landes äußerte zudem die Sorge einer Destabilisierung der Sahelzone, sollte es zu einem militärischen Eingreifen kommen.

Heute läuft ein Ultimatum der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft gegen die Militärjunta in Niger ab. Die ECOWAS-Staaten hatten den Putschisten am Sonntag vergangener Woche eine Woche lang Zeit gegeben, um den gestürzten Staatschef Bazoum in sein Amt zurückkehren zu lassen. Anderenfalls sei ein Einsatz von Gewalt nicht auszuschließen. Ein Einlenken der Putschisten ist bisher nicht zu erkennen. Agenturberichten zufolge sollen sie Kontakt zur russischen Wagner-Gruppe aufgenommen haben, die im benachbarten Mali aktiv ist.

