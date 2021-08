Bei Waldbränden in Algerien sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben von Präsident Tebboune sind darunter 25 zur Brandbekämpfung eingesetzte Soldaten. Innenminister Beldjoud reiste in die besonders betroffene nördliche Provinz Kabylei. Er kündigte polizeiliche Ermittlungen an. 30 Feuer im selben Gebiet könnten kein Zufall sein, hieß es.



Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes sind die Brände wieder außer Kontrolle geraten. Die Feuerfront in der Gemeinde Gortynia im Westen sei inzwischen rund zehn Kilometer lang, berichteten griechischen Medien. 19 Dörfer wurden bisher evakuiert.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.