Bundeskanzlerin Merkel hat Algerien für die Fortschritte bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland gelobt.

Die Zusammenarbeit habe sich sehr gut entwickelt und solle weiter ausgebaut werden, sagte Merkel nach einem Treffen mit Ministerpräsident Ouyahia in Algier. Sie würdigte den Einsatz des Landes zur Lösung der Konflikte in der Region und sagte der algerischen Regierung Unterstützung bei ihrem Stabilitätskurs zu. Nach dem Gespräch mit Ouyahia traf sich Merkel auch mit Präsident Bouteflika.



Die Bundesregierung will Algerien als sicheres Herkunftsland einstufen, ebenso wie die anderen Maghrebstaaten Marokko und Tunesien und daneben auch Georgien.