Deutschland und Algerien wollen ihre Zusammenarbeit bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber ausbauen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Ouyahia in Algier, die Kooperation habe sich bereits sehr gut entwickelt. Ouyahia erklärte, sein Land wolle die etwa 3.700 ausreisepflichtigen Algerier in Deutschland so schnell wie möglich zurückholen.



Nach Angaben der "Rheinischen Post" ist die Zahl der Abschiebungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2015 waren demnach lediglich knapp 60 Personen aus Deutschland nach Algerien zurückgebracht worden. Im vergangenen Jahr seien es etwa 500 gewesen.



Die Bundesregierung will Algerien als sicheres Herkunftsland einstufen, ebenso wie Marokko, Tunesien und Georgien.