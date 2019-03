In Algerien hat es erneut Proteste gegen Staatschef Bouteflika gegeben.

In der Hauptstadt Algier zogen hunderte Demonstranten auf den zentralen Audin-Platz. Sicherheitskräfte sperrten Straßen, um sie an einem Weitermarsch zu hindern. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen. Der Protest richtet sich gegen Bouteflikas Kandidatur für die anstehende Präsidentenwahl. Der 82-Jährige regiert Algerien bereits seit 20 Jahren und ist gesundheitlich angeschlagen. Zuletzt hatte er in Aussicht gestellt, eine fünfte Amtszeit im Falle seiner Wiederwahl vorzeitig zu beenden.



Armeechef Salah warnte die Demonstranten indirekt davor, einen Bürgerkrieg zu provozieren. Die Armee bleibe der Garant für die Stabilität des Landes, erklärte er auf der Webseite des Verteidigungsministeriums.