Der algerische Präsident Tebboune hat die neue Verfassung in Kraft gesetzt.

Der Staatschef war in dieser Woche nach einer Corona-Behandlung in Deutschland in sein Land zurückgekehrt. Im November hatten sich nur knapp 24 Prozent der Wahlberechtigten am Referendum über die Verfassung beteiligt. Die Protestbewegung "Hirak" hatte zum Boykott aufgerufen. Sie fordert eine völlige Neuordnung des seit der Unabhängigkeit Algeriens im Jahr 1962 bestehenden politischen Systems.



Die neue Verfassung legt zwar einen Schwerpunkt auf eine Reihe von Rechten und Freiheiten, erweitert aber unter anderem auch die Befugnisse der Armee und behält das Präsidialsystem bei.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.