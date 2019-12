In Algerien hat der frühere Regierungschef Tebboune die Präsidentschaftswahl gewonnen.

Wie die Wahlbehörde mitteilte, erhielt er gut 58 Prozent der Stimmen. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses gingen im Zentrum der Hauptstadt Algier erneut zahlreiche Menschen auf die Straße. Sie lehnten Tebboune als Präsidenten ab und skandierten, die Wahl sei manipuliert.



Die fünf Kandidaten für das Amt gehörten alle der alten Machtelite an. Tebboune selbst war unter dem im Frühjahr nach wochenlangen Unruhen zurückgetretenen Präsidenten Bouteflika mehrfach Minister und schließlich drei Monate lang Regierungschef. Die Protestbewegung "Hirak" hatte die Wahl wegen dieser Verflechtungen boykottiert.



Tebboune kündigte eine Reihe von Verfassungsreformen an, darunter ein neues Wahlgesetz. Außerdem werde er sich gegen Korruption einsetzen und die Pressefreiheit verteidigen, sagte er. Der Opposition bot er einen Dialog an.