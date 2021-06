Mehr als zwei Jahre nach dem Sturz von Langzeitherrscher Bouteflika hat Algerien ein neues Parlament gewählt.

Insgesamt waren in dem nordafrikanischen Land etwa 24 Millionen Menschen aufgerufen, über die 407 Sitze in der Nationalversammlung zu entscheiden. Bis zum Schluss zeichnete sich eine eher geringe Beteiligung ab. Die algerische Wahlbehörde sprach am Nachmittag von knapp 15 Prozent.



Mehrere Oppositionsparteien und Teile der Protestbewegung hatten zum Boykott aufgerufen. Ein vorläufiges Ergebnis wird für Montag erwartet.

12.06.2021