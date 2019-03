Inmitten politischer Spannungen ist der algerische Präsident Bouteflika in seine Heimat zurückgekehrt.

Einem Medienbericht zufolge landete seine Regierungsmaschine auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Algier. Bouteflika hatte sich zwei Wochen lang in Genf ärtzlich behandeln lassen. Währenddessen gingen die Demonstrationen in dem Land weiter. Aus Protest gegen seine Politik blieben heute zahlreiche Läden und Märkte in der Hauptstadt geschlossen, der öffentliche Nahverkehr ruhte. Bouteflika ist seit 20 Jahren an der Macht ist und strebt eine fünfte Amtszeit an. Die Regierungspartei FLN rief alle Seiten auf, die politische Krise zu beenden.