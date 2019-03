Der algerische Präsident Bouteflika bewirbt sich trotz massiver Proteste für eine fünfte Amtszeit, will für den Fall seiner Wiederwahl aber vorzeitig abtreten.

Das geht aus einem am Abend im Staatsfernsehen verlesenen Brief des 82-Jährigen hervor. Sein Wahlkampfmanager erklärte, Bouteflika werde dann nach einem Jahr zurücktreten. Seitdem er vor gut einer Woche seine Kandidatur angekündigt hat, gibt es im ganzen Land Proteste. Auch heute gingen wieder zehntausende Menschen auf die Straße. Mehrere Oppositionspolitiker haben erklärt, die Präsidentschaftswahl zu boykottieren. Bouteflika reichte heute formell seine Kandidatur für die Präsidentenwahl am 18. April ein. Er ist seit 1999 Staatsoberhaupt Algeriens.