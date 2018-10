Algeriens Staatschef Bouteflika strebt eine weitere Amtszeit an.

Der 81-Jährige werde zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten, erklärte der Generalsekretär seiner regierenden Nationalen Befreiungsfront, Abbès, im Parlament in Algier. Für den gesundheitlich angeschlagenen Staatschef wäre es die bereits fünfte Amtszeit. Erstmals gewählt wurde er 1999 als Wunschkandidat des Militärs. Später überstand er die Proteste in der arabischen Welt. Inzwischen sitzt Bouteflika im Rollstuhl und zeigt sich nach mehreren Schlaganfällen in den vergangenen Jahren kaum noch in der Öffentlichkeit.