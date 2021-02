In Algerien hat Präsident Tebboune die Nationalversammlung aufgelöst und die Regierung umgebildet.

Mit der Auflösung des Unterhauses des Parlaments schuf er die Voraussetzung für eine vorgezogene Parlamentswahl. Diese hatte er bereits am Donnerstag angekündigt; ein Datum steht noch nicht fest. Bei der Kabinettsumbildung wurden nach Angaben des Präsidalamtes in Algier mehrere Minister ausgetauscht. Regierungschef Djerad bleibt im Amt.



Mit den Maßnahmen reagiert Präsident Tebboune auf die jüngsten Proteste in seinem Land gegen die Regierung. Die Demonstranten fordern eine völlige Neuordnung des seit der Unabhängigkeit Algeriens 1962 bestehenden politischen Systems. Auch Tebboune gilt vielen Algeriern als Vertreter der alten Elite.

