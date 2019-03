Der algerische Präsident Bouteflika hat sich offenbar in den vergangenen Wochen nicht in seinem Heimatland aufgehalten und soll heute zurückkehren.

Das teilte eine Vertrauensperson der Nachrichtenagentur Reuters mit. Sicher ist, dass heute früh eine Regierungsmaschine Algerien in Richtung Genf verlassen hat. Dort hielt sich Bouteflika bereits mehrfach zu medizinischen Behandlungen auf.

Der 82-Jährige ist seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 kaum mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bouteflikas Kritiker halten ihn nicht mehr in der Lage, das Land zu regieren.



Bouteflika ist seit 20 Jahren an der Macht und hat angekündigt, bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Dies hat in den vergangenen Wochen zu massiven Protesten in Algerien geführt. Allein gestern hatte es wieder eine große Demonstration gegen Bouteflika gegeben. Etwa 200 Menschen wurden festgenommen.