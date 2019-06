In Algerien hat der Verfassungsrat die für den 4. Juli geplante Präsidentenwahl auf unbestimmte Zeit verschoben.

Begründet wurde dies mit einem Mangel an Kandidaten. Damit dürfte die Amtszeit des Interims-Präsidenten Bensalah verlängert werden. General Salah, der eine führende Rolle in der Übergangszeit bis zur Wahl einer neuen Regierung spielt, rief die Parteien auf, Wege aus der Krise zu finden.



In Algerien fordern seit Monaten überwiegend junge Menschen einen grundlegenden Politikwechsel. Im April war nach mehr als 20-jähriger Herrschaft Präsident Bouteflika nach wochenlangen Protesten zurückgetreten.