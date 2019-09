Fünf Monate nach dem Rücktritt des langjährigen algerischen Präsidenten Bouteflika gibt es einen Termin für die Wahl eines Nachfolgers.

Die Abstimmung solle am 12. Dezember stattfinden, teilte Interimspräsident Bensalah in einer Fernsehansprache mit.



Bouteflika, der 20 Jahre an der Macht war, musste im April zurücktreten. Anhaltende Massenproteste ließen seinen Rückhalt auch innerhalb des mächtigen algerischen Militärs schwinden. Noch immer gibt es Proteste, vor allem freitags.



Armeechef Salah hatte zunächst darauf gedrungen, die Wahl so bald wie möglich abzuhalten. Die Opposition forderte mehr Zeit für die Vorbereitung der Abstimmung.