Von Protesten begleitet hat heute die mehrfach verschobene Präsidentschaftswahl in Algerien stattgefunden.

In der Hauptstadt Algier demonstrierten Tausende Menschen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas gegen Aktivisten ein, die versuchten, ein zentral gelegenes Wahlbüro zu schließen. Es soll zahlreiche Festnahmen gegeben haben. Lokale Medien berichten, dass auch in den von Berbern dominierten Regionen mehrere Wahlbüros gestürmt worden seien.



Die Demonstranten sehen in den fünf zugelassenen Kandidaten Vertreter der alten Machtelite um den zurückgetretenen Präsidenten Bouteflika.