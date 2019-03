In Algerien hat es erneut Proteste gegen Staatschef Bouteflika gegeben.

In der Hauptstadt Algier zogen Demonstranten auf den zentralen Audin-Platz. Sicherheitskräfte sperrten Straßen, um sie an einem Weitermarsch zu hindern. Auf Plakaten waren Sprüche zu sehen wie "Befreit Algerien" oder "System - verschwinde". Der Protest richtet sich gegen Bouteflikas erneute Kandidatur für die anstehende Präsidentenwahl. Der 82-Jährige regiert Algerien bereits seit 20 Jahren und ist gesundheitlich angeschlagen. Zuletzt hatte er in Aussicht gestellt, eine fünfte Amtszeit im Falle seiner Wiederwahl vorzeitig zu beenden.