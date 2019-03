Bei Protesten gegen den algerischen Präsidenten Bouteflika sind fast 200 Menschen festgenommen worden.

Das Staatsfernsehen berichtete, Grund seien Plünderungen in der Hauptstadt Algier gewesen. Die Proteste hatten sich zuletzt ausgeweitet. Erneut gingen Zehntausende auf die Straße. Die Demonstrationen richten sich gegen die Ankündigung des 82-Jährigen, bei der anstehenden Präsidentschaftswahl für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren.



Bouteflika ist seit 20 Jahren an der Macht, tritt seit einem Schlaganfall aber kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Er verliert vor allem in der jüngeren Bevölkerung an Rückhalt.