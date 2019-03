Aus Protest gegen Präsident Bouteflika wird in Algerien gestreikt.

In der Hauptstadt Algier blieben zahlreiche Läden und Märkte geschlossen, der öffentliche Nahverkehr ruhte. Andernorts lief das öffentliche Leben zum Teil weiter. Der Streik richtet sich gegen eine weitere Kandidatur Bouteflikas, der seit 20 Jahren an der Macht ist und eine fünfte Amtszeit anstrebt. Dies führt seit Wochen zu Massenprotesten. Die Regierungspartei FLN rief alle Seiten auf, die politische Krise zu beenden.



Am Nachmittag wird Präsident Bouteflika nach einer medizinischen Behandlung in der Schweiz in Algerien zurückerwartet. Am Flughafen und seiner Residenz sollen Sicherheitskräfte im Einsatz sein.