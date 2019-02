In Algerien haben tausende Studenten gegen eine weitere Amtszeit von Präsident Bouteflika protestiert.

Korrespondenten zufolge gab es in mehreren Städten des Landes Demonstrationen. In der Hauptstadt Algier versuchte die Polizei vergeblich, die Studenten daran zu hindern, durch die Innenstadt zu ziehen.



Seit Bouteflika angekündigt hat, bei den Wahlen Mitte April für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren, kommt es in Algerien immer wieder zu Protesten. Der 81 Jahre alte Präsident sitzt seit einem Schlaganfall im Rollstuhl und tritt nur noch selten öffentlich in Erscheinung.