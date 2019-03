In Algerien sind mehrere Zehntausend Menschen zu neuen Protesten gegen Präsident Bouteflika auf die Straße gegangen.

In Algier und anderen Städten forderten die Demonstranten ihn in Sprechchören zum sofortigen Rücktritt auf. Der 82-Jährige Staatschef hat zwar seinen Verzicht auf eine fünfte Amtszeit angekündigt, zugleich aber die eigentlich im April anstehende Präsidentenwahl auf unbestimmte Zeit verschoben.



Während der Demonstrationen waren die Sicherheitskräfte mit großem Aufgebot präsent. Busse aus dem Umland, die Demonstranten in die Hauptstadt bringen sollten, wurden gestoppt. Auch die Metro stellte über Stunden ihren Verkehr ein.