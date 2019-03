Auch nach dem Verzicht des algerischen Präsidenten Bouteflika auf eine weitere Amtszeit gehen die Proteste gegen die Regierung weiter.

In Algier beteiligten sich hunderttausende Menschen an einer Kundgebung. Auf Plakaten forderten sie Bouteflikas Rücktritt. Die Polizei setzte Tränengas ein, um Demonstranten zu stoppen, die eine Absperrung durchbrechen wollten. Proteste gab es nach offiziellen Angaben auch in der zweitgrößten Stadt Oran und in vielen anderen Orten.



Bouteflika hatte zuletzt entschieden, die für den 18. April geplante Präsidentschaftswahl auf unbestimmte Zeit zu verschieben und nach dem Ende seines vierten Mandats vorerst im Amt zu bleiben.