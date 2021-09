Emmanuel Macron hat als erster Präsident im Namen Frankreichs um Verzeihung für das Leid der sogenannten Harkis im Algerienkrieg gebeten.

Bei einer Gedenkveranstaltung in Paris zu Ehren der algerischen Hilfssoldaten der französischen Armee dankte Macron den Männern. Frankreich werde die Kämpfer nicht vergessen. Macron kündigte zudem an, dass die Harkis entschädigt würden. Ein Gesetz für Reparationszahlungen werde noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht.



Rund 150.000 Harkis hatten im Unabhängigkeitskrieg von 1954 bis 1962 für Frankreich gekämpft. Nach dem Abzug der Franzosen wurden zehntausende der angeblichen "Kollaborateure" von Befürwortern der Unabhängigkeit massakriert. Vor Macron hatte sich schon Präsident Hollande zur Verantwortung Frankreichs für das Unrecht an den Harkis bekannt, nicht aber um Entschuldigung gebeten.



In dem Krieg wurden zwischen 1954 und 1962 rund eine halbe Million Algerier und 30.000 Franzosen getötet, mindestens die Hälfte der algerischen Opfer waren Zivilisten. Der Krieg endete 1962 mit der Unabhängigkeit Algeriens.

