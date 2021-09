Nach dem Tod des früheren algerischen Staatschefs Bouteflika hat Frankreichs Präsident Macron dem algerischen Volk sein Beileid ausgesprochen.

In einer Erklärung bezeichnete Macron ihn als "bedeutende Figur des heutigen Algeriens" und als "anspruchsvollen Partner für Frankreich". Die Beisetzung fand auf einem sogenannten "Friedhof für Helden des Unabhängigkeitskriegs" in der Haupstadt Algier statt.



Bouteflika war gestern im Alter von 84 Jahren gestorben. Er stand von 1999 bis 2019 an der Spitze des nordafrikanischen Landes. Nach einem Schlaganfall 2013 zeigte er sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Massenproteste zwangen ihn schließlich zum Rücktritt.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.