In Algerien haben Tausende für die Freilassung inhaftierter Oppositioneller demonstriert.

Sie zogen durch Algier und hielten Fotos von 23 Personen hoch. Seit Anfang April befinden sich die Aktivisten nach der Teilnahme an Protesten in Haft. Laut der Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener - CNLD - sind sie in einen Hungerstreik getreten.



Seit Februar gibt es in Algieren wieder jeden Freitag Proteste gegen die Regierung. Wegen Corona waren sie zeitweise zum Erliegen gekommen. 2019 hatten sie zum Sturz des langjährigen Staatschefs Bouteflika geführt. Die Demonstrierenden wollen eine komplette Neuausrichtung des politischen Systems. Präsident Tebboune, der unter Bouteflika Regierungschef war, kam Ende 2019 durch eine von der Opposition boykottierte Wahl ins Amt. Für Juni wurden vorgezogene Neuwahlen ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.