Das Logo der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. (Darko Bandic/AP/dpa)

Wie Organisationschef Al-Khater in der Hauptstadt Doha bekanntgab, sollen Bierverkaufsstellen jeweils zweieinhalb Stunden vor den Partien und eine Stunde danach öffnen. Zudem sei der Konsum von Alkohol in der Fanzone der FIFA in Doha ab 18.30 grundsätzlich erlaubt. Auf den Tribünen ist Alkohol verboten. Al-Khater wies darauf hin, dass es bereits bei der letzten WM 2018 in Russland ein Alkoholverbot in den Stadien gegeben habe.

Die katarischen Veranstalter hatten zunächst deutlich strengere Vorschriften für den Alkoholausschank vorgesehen. Dies hatte für starke Kritik in der Fanszene gesorgt. In dem islamisch geprägten Golf-Emirat ist Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten.

