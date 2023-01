UN-Bericht

Das WHO-Logo (dpa)

Das teilte die Weltgesundheitsorganisation in Genf mit. Dies entspricht einem Todesfall alle 4,4 Sekunden. 1,9 Millionen Babys kamen einem separaten Bericht zufolge tot zur Welt. Weiter hieß es, dass sich die Sterblichkeit senken lasse, wenn mehr in Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder investiert werde. Demnach ging seit dem Jahr 2000 die Sterberate bei Kleinkindern weltweit um 50 Prozent zurück, bei älteren Kindern und jungen Menschen um 36 Prozent. Auch die Häufigkeit von Totgeburten sank um 35 Prozent. Dies stehe in Zusammenhang mit einer Stärkung der medizinischen Grundversorgung.

