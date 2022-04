Schulden beglichen: Der griechische Finanzminister Christos Staikouras. (dpa / Angelos Tzortzinis)

Der griechische Finanzminister Stakouras erklärte in Athen, man habe 1,85 Milliarden Euro an Notkrediten an den IWF zurückgezahlt. Damit sei das Kapitel der Staatsschuldenkrise von 2010 beendet. Durch die vorzeitige Begleichung spare man zudem 230 Millionen Euro an Zinsen. Der Internationale Währungsfonds sowie die EU-Währungsfonds ESM und EFSF hatten Griechenland damals mit Milliardenhilfen vor dem Staatsbankrott gerettet.

Trotz der Verbesserungen weist das Land immer noch die höchste Staatsverschuldung in der Eurozone auf: Sie wird laut Prognosen Ende dieses Jahres 189,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen.

